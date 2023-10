Paysandu dobra arrecadação em 2023, conquista acesso à Série B e mira cota milionária em 2024

Classificado à Série B de 2024, o Paysandu obteve um faturamento milionário nesta temporada. De acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Papão da Curuzu arrecadou, até o final do mês de setembro, mais de R$ 9,4 milhões em 2023. Os valores são referentes a premiações, cotas de participação em torneios e bilheteria.

O faturamento bicolor, no entanto, será bem maior que o registrado pelo levantamento. O somatório feito pela reportagem não somou as bilheterias das partidas contra o Amazonas-AM - pela quinta rodada do quadrangular de acesso da Terceirona - e do primeiro jogo da final, contra o Brusque. Ambos os duelos serão disputados no Mangueirão e tem previsão de arrecadação de mais de R$ 1,5 milhão.

Além disso, a arrecadação do clube com o programa de sócio-torcedor e patrocínios não foram levadas em consideração na conta. As quantias, apesar de serem fundamentais no sustento da agremiação, não estão disponíveis no site bicolor. No entanto, sabe-se que até o final de setembro, o Sócio Fiel Bicolor contava com mais de 8 mil cadastrados.

Até o dia 30 de setembro, data na qual o levantamento foi feito, o Paysandu tinha uma arrecadação menor que a do rival, o Remo. Segundo apuração realizada pela redação, o Leão Azul faturou mais de R$ 10,8 milhões - mais de um milhão a mais que o Bicola. No entanto, o desempenho esportivo alviceleste foi bastante superior.

Apesar do fracasso no Campeonato Paraense - torneio no qual terminou em 3º lugar - o Paysandu foi vice-campeão da Copa Verde, conquistou o acesso à Série B do Brasileirão e está classificado à Terceirona. Dessa forma, o Papão pode ser o único time do Norte do Brasil a conquistar um título nacional no ano.

Comparativo com 2022

Em relação ao arrecadado na última temporada, o faturamento bicolor aumentou mais de 100%. No ano passado, outro levantamento realizado pela reportagem apontou que a receita alviceleste - excluindo títulos de sócio e patrocínios - chegou ao montante de R$ 4,3 milhões. Portanto, em 2023, o Papão recebeu, pelo menos, R$ 5,1 milhões a mais que em 2022.

Premiações e cotas

Dos R$ 9,4 milhões arrecadados pelo Paysandu em 2022, as premiações e cotas de participação representam pouco mais de um terço do montante. Nesta temporada, o Papão recebeu R$ 80 mil pela terceira colocação no Parazão e R$ 2,1 milhão pela classificação à terceira fase da Copa do Brasil, a competição mais rentável do país.

Além disso, o Paysandu recebeu cerca de R$ 800 mil da CBF como "aporte financeiro" para a disputa da Série C do Brasileirão. Como premiação, o Papão ainda faturou mais R$ 240 mil, pelo fato da equipe ter avançado à segunda fase do torneio. Dessa forma, somente na Terceirona, o Papão arrecadou R$ 1,04 milhão.

Além disso, o Paysandu conseguiu premiação pelo vice-campeonato da Copa Verde. Mesmo perdendo a grande final para o Goiás-GO, o Papão ainda adicionou aos R$ 200 mil, valor inédito para um segundo colocado na história da competição.

Arquibancadas milionárias

Apesar das cotas serem responsáveis por grande parte do sucesso financeiro bicolor, o verdadeiro peso nas contas veio da ocupação da Fiel nas arquibancadas. Já deduzindo os impostos e os gastos obrigatórios para a organização de uma partida, o Paysandu recebeu pouco mais de R$ 4,6 milhões na venda de ingressos para os jogos.

O maior faturamento alviceleste ocorreu na última partida em casa, diante do Botafogo-PB, pela terceira rodada do quadrangular de acesso da Série C. Naquele dia, o Papão teve lucro de mais de R$ 1,3 milhão. O valor é bem superior à média de arrecadação líquida do Paysandu na temporada, que é de R$ 178 mil.

Naming Rights

Entre os patrocínios recebidos pelo Paysandu na temporada, o único contabilizado pelo levantamento de O Liberal foi o acordo feito com o Banpará. O banco estadual é o patrocinador máster do Papão e tem um acordo de naming rights do estádio Baenão.

O acordo firmado neste ano estipula o pagamento de R$ 1,5 milhão para Paysandu e Remo, em troca do direito de nomear seus respectivos estádios como Banpará Baenão e Banpará Curuzu até o ano de 2024.

Bolada à vista

Além de todo o faturamento milionário deste ano, o acesso à Série B dá ao Papão a possibilidade de engordar ainda mais os cofres para a próxima temporada. Tudo isso só será possível graças a cota de participação na Segundona que, no ano que vem, estará na casa dos R$ 24 milhões.

Até o último ano, os times que subiam da Série C para a B recebiam apenas R$ 8 milhões extras, advindos das cotas de televisão. No entanto, com a criação do grupo Forte Futebol, que negocia direitos de transmissão, os valores arrecadados se tornaram ainda maiores. A tendência é que, nos próximos anos, os clubes da Série B tenham acordos televisivos cada vez mais lucrativos.