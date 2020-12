Paysandu divulga renda dos ingressos virtuais vendidos no jogo contra o Londrina-PR

O Paysandu vive um momento bom dentro de campo, com a equipe na vice-liderança do quadrangular final, mas fora dele tenta honrar seus compromissos com salários de atletas e funcionários e por isso apostou em ingressos virtuais. Nesta segunda-feira (28), o clube bicolor divulgou a renda do jogo contar o Londrina-PR.

Em uma publicação no perfil oficial do clube alviceleste no Twitter, foi divulgado que foram vendidos 412 ingressos, gerando uma receita ao clube de R$4.120,00.

Obrigado a todos que contribuíram! A luta #EmBuscadoAcesso continua!



INGRESSOS VIRTUAIS

PÚBLICO E RENDA



Paysandu 3x2 Londrina-PR - 26/12/2020



PÚBLICO PAGANTE: 412

RENDA: R$ 4.120 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) December 28, 2020

O clube agradeceu aos torcedores pela ajuda: “Obrigado a todos que contribuíram! A luta em busca do acesso continua”.