Paysandu divulga renda de ingressos virtuais do jogo contra o Ypiranga-RS

O Paysandu venceu o Ypiranga-RS por 2 a 1 na estreia do quadrangular da Série C e fora dele a torcida segue ajudando. O clube divulgou nesta segunda-feira (14) a “renda” do jogo contra os gaúchos, das vendas de ingressos virtuais.

Alô, Fiel! Muito obrigado aos bicolores que contribuíram! Vamos fortes #EmBuscadoAcesso! A venda de ingresso virtual para o #RExPA758 começará em breve. VAMOS! 🔵⚪️



INGRESSOS VIRTUAIS

PÚBLICO E RENDA



Paysandu 2x1 Ypiranga-RS



PÚBLICO PAGANTE: 6.494

RENDA: R$ 64.940 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) December 14, 2020

A equipe alviceleste vendeu 6.494 bilhetes e arrecadou R$64.940,00 Juntando as três últimas partidas do Papão na Série C (Botafogo-PB, Remo e Ypiranga-RS), o clube já arrecadou R$228.440,00.