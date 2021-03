Paysandu disponibiliza PIX para torcedor ajudar na manutenção das contas do clube

O Paysandu disponibilizou o PIX para que os torcedores possam ajudar o clube na manutenção das contas. A novidade foi compartilhada durante transmissão do jogo entre Paragominas e Paysandu na PapãoTV.

O PIX para transferência de qualquer valor é pix@paysandu.com.br.

Para lançar a chave, o time bicolor brincou com a fake news da rifa de um porco, apelidado de Julinho, e que seria para ajudar o Paysandu.

O PIX DO PAPÃO É REAL! 🐷💰😎



A rifa não existiu, mas ficamos comovidos com o carinho pelo Julinho. Bora deixar ele feliz? 🐖😜🤣



Colabore* com o Julinho, o nosso cofre de estimação, através da chave: pix@paysandu.com.br pic.twitter.com/IjGuiFX5rA