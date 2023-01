Paysandu chega em Barcarena para o início da intertemporada; vídeo

O Paysandu chegou na tarde desta segunda-feira (9) a Barcarena, cidade do nordeste do Pará, onde vai continuar com as atividades visando o início da temporada de 2023. A expectativa é que o Papão volte para Belém no dia 20 de janeiro, dois dias antes da estreia da equipe no Parazão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A equipe partiu para Barcarena no início da tarde. Pela manhã, os jogadores realizaram o último treino em Belém e viajaram logo após o almoço dos atletas.

Em Barcarena, o Paysandu realizará uma intensa temporada de treinos. Na terça, quinta e sábado, o elenco terá apenas uma sessão de atividades, pela manhã. Já na quarta e sexta, serão dois horários de treinamentos: pela manhã e pela tarde.

VEJA MAIS

No domingo (15), a equipe do Papão realizará um jogo-treino contra o selecionado local de Barcarena. A partida será realizada no estádio Barcarenão, às 10h.

A estreia bicolor no Campeonato Paraense ocorre no domingo (22) contra o Bragantino, no estádio da Curuzu, às 17h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.