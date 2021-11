Paysandu anuncia retorno aos treinamentos visando preparação para semifinal da Copa Verde

Após uma semana de folga, o elenco do Paysandu volta a rotina de treinamentos a partir desta quarta-feira (17). Às 16h, a equipe faz uma atividade no estádio da Curuzu, já visando o duelo pelas semifinais da Copa Verde 2021.

Na terça-feira (16), a assessoria de comunicação do clube divulgou a programação da semana. O elenco deve receber folga novamente no próximo domingo (21).

A última vez que os jogadores do Papão se reuniram foi na quarta-feira (10). Na ocasião, a equipe derrotou o Castanhal por 3 a 1, pelas quartas de final do torneio regional. O Bicola aguarda o vencedor da partida entre Remo e Manaus para conhecer o desafiante na próxima fase da competição.

A Copa Verde é o único torneio que o Paysandu ainda disputa nesta temporada. Após a eliminação da Série C do Brasileirão, que ocorreu no dia 6 de novembro, vários atletas do elenco principal pediram despensa do clube. Nos últimos dias, sete jogadores deixaram a Curuzu. O último foi o zagueiro Alisson, no final de semana.

Apesar do elenco desfigurado, o Papão já tem data para voltar aos gramados. De acordo com a CBF, o primeiro duelo das semifinais da Copa Verde está marcado para o dia 1º de dezembro, uma quarta-feira, às 20h, no estádio da Curuzu. O segundo duelo será no dia 4 de dezembro, um sábado, às 16h, no estádio do Remo ou do Manaus.