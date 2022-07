Paysandu amplia promoção de ingressos para jogo contra o Figueirense, pela Série C

O Paysandu divulgou via redes sociais que ampliou a promoção dos ingressos para a partida contra o Figueirense, na próxima segunda-feira (25), às 18h, no Estádio da Curuzu, pelo Campeonato Brasileiro Série C. O preço das entradas para a arquibancada está R$30, enquanto as cadeiras custam R$ 60.

Inicialmente, a promoção duraria apenas até quinta-feira (21). Porém, o clube prorrogou até esta sexta-feira (22), com estes valores. Com esta tendência, a partir de sábado (23), os valores voltam ao normal: R$40 para arquibancada e R$80 a cadeira.

Os ingressos são vendidos nas oito unidades das Lojas Lobo espalhadas por Belém. Para quem quiser comprar online, basta acessar o site FutebolCard.

Somente os torcedores que receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou o imunizante em dose única terão acesso garantido ao caldeirão bicolor, por determinação dos órgãos públicos. Idosos acima de 60 anos de idade terão acesso ao estádio somente se tiverem tomado a dose de reforço do imunizante.

A partida entre Paysandu e Figueirense tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Confira onde comprar:

VENDA PRESENCIAL

LOJA LOBO DO ESTÁDIO BANPARÁ CURUZU

Dia 22 – 9h às 18h

Dia 23 – 9h às 13h

LOJAS LOBO DOS SHOPPINGS BOSQUE GRÃO-PARÁ, CASTANHEIRA, BOULEVARD, METRÓPOLE, PARQUE E PÁTIO BELÉM

Dia 22 – 10h às 22h

LOJA LOBO DA SEDE SOCIAL

Dia 22/7 – 9h às 19h

Dia 23/7 – 9h às 13h

ESTÁDIO BANPARÁ CURUZU - BILHETERIAS DAS TRAVESSAS CHACO E CURUZU

PORTÕES DE ACESSO

Camarotes – Portão 1

Funcionários do clube e de órgãos públicos que atuarão na partida – Portão 2

Material de torcidas organizadas – Portão 3

Arquibancada comum, sócio proprietário arquibancada, meias, idosos e portadores de necessidades especiais – Portão 4

Saídas de emergência – Portões 5, 6, 7 e 15

Sócio Fiel Bicolor cadeira – Portão 8

Sócio Fiel Bicolor arquibancada – Portões 9 e 11

Cadeira comum e sócio proprietário cadeira – Portão 10

Arquibancada comum – Portão 13

Entrada e saída de ambulância – Portão 14

SÓCIO FIEL BICOLOR

Plano Papão da Curuzu

O sócio pode adquirir seu ingresso através do aplicativo do Sócio Fiel Bicolor. Baixe o app na App Store ou no Google play.

Para acessar o estádio, o Sócio Papão deverá utilizar sua carteirinha virtual. Segue abaixo o passo a passo de como fazer a troca de carteirinha na Secretaria Virtual através do aplicativo:

Passo 1 - Efetue o login e clique no Menu no alto da tela;

Passo 2 - Clique em Secretaria Virtual, Meus Dados e Dados de Acesso;

Passo 3 - Clique em Alterar Acesso e confirme a alteração do tipo de acesso para Cartão Virtual clicando em Sim.

Para solicitar uma segunda via da carteirinha de sócio, contate a Central de Atendimento ao Sócio Fiel Bicolor no site www.sociofielbicolor.com.br.

Plano Cadeira Bicolor

O sócio não precisará efetuar o check-in. Para acessar o estádio no dia da partida basta utilizar sua nova carteirinha. Caso não tenha sua carteirinha, o sócio do plano Cadeira Bicolor poderá retirá-la na Central de Atendimento do Sócio Fiel Bicolor (Av. Almirante Barroso) no dia da partida.

Não será liberado o acesso de sócios do plano Cadeira Bicolor com carteirinhas antigas. Será liberada apenas a entrada de sócios que estejam com carteirinhas novas.

Plano Bancada Fiel

O sócio não precisará efetuar o check-in. Para acessar o estádio no dia da partida basta utilizar sua nova carteirinha. Caso não tenha sua carteirinha, o sócio poderá optar por utilizar a carteirinha virtual ou uma antiga. Para usar uma antiga, é necessário procurar a Central de Atendimento ao Sócio Fiel Bicolor (Av. Almirante Barroso). Consulte os horários de atendimento no site www.sociofielbicolor.com.br.

REGULAMENTO DA COMPRA

É obrigatório verificar o Regulamento da Compra de cada partida. Leia atentamente e clique em “Li, compreendo e estou de acordo com as informações acima” para concluir a compra. Em caso de descumprimento do Regulamento da Compra, o seu cadastro será bloqueado.

VERACIDADE DA COMPRA

O titular do cadastro, obrigatoriamente, deve ser o titular do cartão utilizado no pagamento.

Não serão aceitas compras efetuadas com cadastro em que o endereço de e-mail informado seja temporário ou com domínio inválido. Em caso de irregularidade, o clube reserva o direito de cancelar o pedido.

INGRESSOS PARA NÃO SÓCIOS

Para adquirir seu ingresso baixe o aplicativo da FutebolCard na APP Store ou no Google Play! ou clique aqui. Serão liberados até cinco ingressos por torcedor.

Importante: os ingressos são nominais, pessoais e intransferíveis. Somente o torcedor cadastrado no momento da compra poderá acessar o estádio com apresentação do seu E-Ticket, CPF e RG para se identificar, além dos comprovantes de vacinação solicitados pelo protocolo de segurança estabelecido por conta do Covid-19.

O acesso ao estádio ocorrerá mediante a apresentação do E-Ticket - Acesso com APP. Não serão aceitos em hipótese alguma prints de telas e e-tickets impressos. Somente serão liberados e-tickets visualizados através do APP da FutebolCard. Em caso de má fé, valerá apenas o primeiro acesso.

Após efetuar a compra através do APP da FutebolCard, visualize seu e-ticket e siga os passos abaixo:

Passo 1 - Clique no Menu e depois em Meus Pedidos;

Passo 2 - Localize a sua compra e clique no botão E-Ticket.

Importante: a luminosidade da tela do seu smartphone deve estar em 100% para que a leitura da carteirinha virtual ocorra adequadamente.

MEIA-ENTRADA

Para garantir seu bilhete acesse o site oficial do clube..

INFORMAÇÕES GERAIS

Após concluir a compra, não é possível fazer troca de assentos ou setores, alterar o ingresso de inteira para meia-entrada ou meia-entrada para inteira;

O ingresso já adquirido não pode ser transferido para outra partida;

Será cobrada dos não sócios Fiel Bicolor taxa de conveniência de 10% sobre o valor de cada ingresso comprado através do site da FutebolCard;

Confirme se a compra foi realizada com sucesso no menu Meus Pedidos;

Caso não receba o e-mail de confirmação, acesse o menu Meus Pedidos e imprima o resumo da compra. Vale ressaltar que o acesso ao estádio poderá ser negado, conforme determinação dos órgãos de segurança local. Tanto o Clube quanto a FutebolCard não têm alçada sob esta decisão, portanto, não cabe o ressarcimento de qualquer valor pago.

Caso não receba o e-mail de confirmação da compra ou deseje mais informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Torcedor (SAT) através do link Fale Conosco no site FutebolCard - www.futebolcard.com; ou através do site www.sociofielbicolor.com.br para associados.