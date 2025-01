Paysandu ajusta detalhes e promete jogo intenso contra o Águia no Parazão

A delegação do Paysandu embarcou no fim da tarde desta sexta-feira (24) rumo à cidade de Marabá, onde enfrenta o Águia neste sábado, às 17h, pela segunda rodada do Campeonato Paraense.

Após a estreia vitoriosa, o time bicolor aproveitou a semana cheia para intensificar os treinamentos — a última oportunidade de preparação extensa nesta fase da competição, já que, a partir da próxima semana, terá jogos às terças e quartas-feiras. Com isso, a comissão técnica focou em corrigir os erros cometidos na primeira partida do Parazão.

"Como tivemos uma semana cheia, o Márcio criou várias alternativas, ajustamos alguns detalhes importantes. O grupo conseguiu administrar bem esse tempo de trabalho", destacou o volante Leandro Vilela, que vive pelo segundo ano consecutivo a experiência de viajar pelo estado durante o chamado "inverno amazônico".

"Isso faz parte da cultura do futebol paraense. Quem joga aqui precisa encarar essas experiências únicas da melhor forma possível. São vivências que levamos para a vida e que devemos enxergar de maneira positiva", completou o jogador.

Mesmo sendo apenas a segunda rodada, Vilela ressalta a importância do confronto para o crescimento coletivo da equipe, especialmente contra um adversário tradicional, que já conquistou o título estadual.

"O Águia é um time que tem história e merece respeito. Eu mesmo estreei contra eles e sei como é difícil jogar lá. O campo é mais compacto, a torcida fica muito próxima e, contra o Paysandu, eles entram ainda mais motivados. Precisamos estar preparados para essas adversidades e buscar a vitória", concluiu o volante.