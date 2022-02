Parazão: Paysandu vence o Caeté na Curuzu e mantém campanha 100%

Jogando em casa, diante da torcida, o Paysandu conseguiu manter os 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Paraense, ao vencer o Caeté, por 2 a 0. Com 9 pontos, os bicolores lideram o grupo A da competição, com um jogo a menos e o melhor ataque. No próximo domingo, o Papão vai até o Souza, enfrentar o Tapajós. A derrota para o Paysandu deixou o Caeté na vice-liderança do grupo C, com 6 pontos, um a menos que o líder Remo e o próximo desafio será também domingo, contra o Amazônia Independente, no CT do Remo.

A partida começou num ritmo avançado. O Paysandu tomou a maior parte das iniciativas, armado no esquema tático 4-3-3, com maior intensidade das jogadas pelas laterais. Assim, aos 30 minutos, o zagueiro Marcão arrancou pela direita, ligando a bola com Igor Carvalho, que lançou na entrada da pequena área, para o cabeceio de Marlon, 1 a 0, sem chance de defesa ao arqueiro Artur.

Depois de tomar o gol, o Caeté resolveu adiantar o time, com algumas investidas através da bola parada. O jogo ficou mais aberto e o Paysandu acabou perdendo dois atletas por conta de lesões. Henan sofreu um estiramento no peitoral maior e Bileu sentiu estiramento no joelho direito. Eles foram substituídos por Danrlei e Dênis Pedra, respectivamente.

Logo no início da etapa final, a partida precisou ser suspensa, por conta de um apagão no fornecimento da energia elétrica. O estádio inteiro ficou sem luz por cerca de 20 minutos e quando retomado, o jogo ficou mais pesado e lento, com alternância de ataques entre os times, mas o Caeté conseguiu sair mais em direção à defesa bicolor. O setor de criação do Paysandu ficou um pouco imobilizado e só conseguiu uma jogada de perigo aos 30, com Ricardinho, que finalizou por cima da trave.

Aos 45 do segundo tempo, próximo dos acréscimos, o Paysandu num ato de valentia, investiu pela direita com Danrlei, que cruzou a bola rasteira na grande área, com sobra para Ricardinho. O meia finalizou com um chute forte, dando números finais ao confronto. O Papão ainda perdeu o lateral-direito Igor Carvalho, que sentiu dores no fim da partida e deu lugar a Devido a paralisação da partida, o árbitro Dewson Fernando Freitas estendeu o confronto, tempo suficiente para o Caeté promover outras duas mudanças no time, sem conseguir diminuir ou igualar o placar.

Ficha técnica

Local: estádio Leônidas Sodré de Castro

Hora: 20h

Árbitro: Dewson Fernando Freitas

Assistentes: Nayara Lucena Soares e Felipe Souza da Silva

Cartões Amarelos: Junior Araújo, Murilo (Caeté)

Cartões Vermelhos:

Paysandu: Elias Curzel; Igor Carvalho (Patreick Brey, Genílson, Marcão, João Paulo; Bileu (Dênis Pedra), Ricardinho , José Aldo, Marlon; Marcelo Toscano (Robinho) e Henan (Danrlei)

Técnico: Marcio Fernandes

Caeté: Artur; Murilo (Iury), Igor João, Carciano, PC Timborana; Genílson, Keoma (Pelezinho), Tárcio (Giovane); Junior Araújo e Silvio (Peu) (Thoga).

Técnico: Josué Teixeira