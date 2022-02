Curuzu: falta de energia paralisa jogo contra Caeté

O Paysandu vencia o Caeté por 1 a 0, no estádio da Curuzu, quando, aos 3 minutos do segundo tempo, um apagão tomou conta do estádio e inviabiliza a partida na noite desta quarta-feira (9). O árbitro Dewson Fernando Freitas paralisou o jogo, enquanto aguardava o retorno da energia elétrica. O jogo teve transmissão em tempo real pelo Lance-a-Lance pelo OLiberal.com.

VEJA MAIS

Logo após o ocorrido, o clube divulgou o seguinte comunicado: "Informamos que houve uma queda no fornecimento de energia elétrica externa pela travessa do Chaco. As duas fases que atendem ao estádio voltaram ao normal, mas os refletores superaqueceram e por isso é necessário esperar para fazer o ligamento das torres. A energia deve retornar em sua normalidade dentro de 20 minutos".

A energia foi retomada no prazo informado pelo clube, cerca de 20 minutos depois do apagão.