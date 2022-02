Paysandu: presidente e ex-presidente trocam farpas após apagão na Curuzu

Tudo corria bem na Curuzu, durante a vitória parcial sobre o Caeté, até que no início do segundo tempo, as luzes do estádio sofreram um corte abrupto, deixando sem energia os refletores, e consequentemente toda arquibancada e as cabines de imprensa na noite desta quarta-feira (9). Rapidamente, as redes sociais foram tomadas por comentários sobre a paralisação. Em um deles, o ex-presidente Alberto Maia fez uma brincadeira com o ocorrido, dizendo que a falta de luz teria sido por culpa da oposição.

Não tardou muito e o atual presidente, Maurício Ettinger, respondeu na mesma publicação, mas num clima ameno, dizendo que esse não fora a causa da queda de luz. Confira:

Vale lembrar que ambos estão em setores opostos na política bicolor. Alberto Maia comandou o Paysandu durante o biênio 2015/16, e depois dele vieram Sérgio Serra, Tony Couceiro, Ricardo Gluck Paul e Maurício Ettinger.

