Gol da vitória! Autor de segundo gol celebra boa fase do Paysandu

Autor do segundo gols da vitória, o meia Ricardinho comemorou bastante a boa fase atravessada no time bicolor. Com três vitórias seguidas, o Papão tem o melhor ataque e a maior pontuação até aqui, o suficiente para aumentar a confiança dos atletas, entre eles o meia, que foi bastante celebrado na partida.

“Glória a Deus pelo gol, por mais uma partida, a terceira seguida. Quando você fica muito tempo sem jogar, como ano passado, o tempo mínimo é valorizado. Agora, tenho oportunidade de jogar, fazer o que eu amo, é muito gratificante participar com duas assistências e um gol”, comemora.

O meia agradeceu o apoio da comissão técnica e dos companheiros de time. “Eu tenho que agradecer a Deus, ao grupo, por me receberem muito bem. Estamos construindo uma família, uma unidade e um novo grupo. A gente tenta colocar a importância de todos, mesmo sabendo que sempre haverá um que vai se destacar, mas o que importa é a unidade”.

Ricardinho chegou ao bicolor em dezembro do ano passado, após ficar um período sem jogo, por não ter renovado contrato com o Botafogo, onde permaneceu por oito temporadas. Para os próximos confrontos, o atleta tem se mostrado bastante seguro, jogando no meio campo, no esquema montado ao lado de Bileu, José Aldo e Marlon. “É um trabalho muito longo e estamos no início. Estamos longe de chegar onde podemos, como equipe. Fazia tempo que não fazia gol. Realmente me sinto muito útil dando passe, mas o gol é o ápice do futebol, ainda mais com uma vitória, a terceira seguida.