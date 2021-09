Para o próximo jogo, técnico do Paysandu reforça que o time precisa ter 'mais concentração'

Após a derrota por 5 a 1 para o Ferroviário (CE), o Paysandu não quer dar espaço para a má fase na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (18), o Papão enfrenta o Altos (PI) no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí. Para este jogo, o técnico Roberto Fonseca disse que o time precisa entrar em campo mais focado.

“Temos que ter mais concentração, em cada momento da partida. Você não pode começar um jogo da maneira que a gente iniciou, tanto é que nós tomamos dois gols logo no início e jogando fora de casa acaba ficando mais difícil para nós (reverter). Temos que estar ligados, sabendo que cada partida é uma decisão. Nós tínhamos três jogos para poder cravar nossa classificação e agora nós temos dois. Então (temos que estar) mais atento, principalmente do lado individual, no coletivo essa (já) é uma cobrança que a gente faz como treinador”, declarou o treinador.

O técnico ressaltou que vencer o próximo jogo é importante para esquecer a goleada e seguir na competição. “Você tem que digerir vitórias e derrotas, claro que tem umas (perdas) que são mais doidas, mas ela tem que ir até uma terça-feira. Depois, você tem que estar novamente melhorando, se reorganizando, porque você já tem outra decisão”, disse Fonseca.

Para o confronto contra o Altos (PI), o treinador disse que agora o time precisa consertar os erros para conseguir um bom resultado. “(Agora), nós temos que pensar em corrigir aquilo que erramos, enfatizar os nossos acertos porque nós temos outra decisão contra o Altos e depois dentro da nossa casa contra o Manaus. São dois jogos extremamente decisivo, que está sendo jogado os jogos da nossa vida dessa equipe dentro da dentro da competição”, finalizou o técnico Roberto Fonseca que disse ter ficado chateado com a lesão do atacante Danrlei no último jogo.