No sufoco! Paysandu empata com Volta Redonda e segura vaga no G4 da Série C

A liderança não veio, mas o Paysandu conseguiu empatar no último lance do jogo e se manter bem posicionado na Série C. A partida da 13ª rodada, neste domingo (22), terminou em 2 a 2, gols de Olávio e do paraense Rafael Tanque para o aurinegro. Marcelo descontou cobrando falta e Leandro Silva garantiu o ponto bicolor em terras fluminenses.

A igualdade fez o Papão se manter na 3ª colocação do Grupo A, com os mesmos 20 pontos do Botafogo-PB, vice-líder no saldo de gols. O Voltaço chegou aos 19, embolou tudo e fica em 5º, fora da zona de classificação.

.Veja como foi a partida lance a lance

O próximo compromisso dos bicolores é contra o Floresta, sábado (28), na Curuzu. O Volta Redonda pega o Santa Cruz, dia 30, no Recife.

O jogo

O Paysandu começou o jogo fazendo valer o retrospecto de melhor visitante da Série C. Mesmo sem ter amplo domínio da posse da bola, os bicolores jogavam de maneira mais envolvente.

Até os 15 minutos o time paraense já havia chegado duas vezes na área adversária: primeiro, Jhonnatan trabalhou com Rildo na esquerda e cruzou, mas ninguém conseguiu o desvio, aos 11. Dois minutos depois, em cobrança de falta frontal, Marlon acabou acertando a barreira. Depois disso, o equilíbrio predominou.

Voltaço cresce

Durante os 30 primeiros minutos o Volta Redonda era pouquíssimo criativo. Quando estava com a bola nos pés, mantinha uma posse infrutífera, sem levar riscos à defesa alviceleste. Esse padrão só foi quebrado aos 33, quando Pedrinho acertou a trave direita do goleiro Victor Souza.

O lance, no entanto, foi paralisado em seguida por uma falta do atacante aurinegro no lance. Pouco depois, aos 35, Júlio Amorim conseguiu bom cruzamento para MV, que isolou na finalização. Era o Voltaço começando a gostar do jogo.

Victor Souza atento

Até o fim da etapa inicial o time do Rio de Janeiro já era o melhor em campo. Antes do intervalo, Júlio Amorim ainda acertou um chutaço no canto esquerdo, que Victor Souza conseguiu segurar.

Diego Matos se lesiona

O Papão perdeu mais uma vez seu lateral-esquerdo titular. Diego Matos não voltou do intervalo por um problema no tornozelo direito. Destro, Marcelo entrou para fazer o lado canhoto bicolor.

Equilíbrio

A partida demorou a engrenar no segundo tempo. Mas, aos 7, Grampola teve a habilidade de conseguir finalizar de bicicleta, porém errou o alvo. Depois disso o jogo pegou fogo.

Isso porque o Voltaço, mesmo sem estar bem em campo, conseguiu abrir o placar. Olávio aproveitou cobrança de escanteio e testou no canto, a bola bateu na trave, nas costas de Victor Souza e entrou no gol: 1 a 0. No minutos seguinte, Michael Paulista chutou de longe e o goleiro bicolor defendeu.

Anulado

O Paysandu partiu em busca do empate e conseguiu balançar as redes com Rildo, aos 14 minutos, entretanto o gol foi anulado. O árbitro viu impedimento no lance, muito questionado pelos bicolores, que seguiram pressionando o adversário. Roberto Fonseca mexeu no time para dar novo gás e seguir empurrando o Volta Redonda para trás, no campo de defesa.

Replay?

Para esfriar os ânimos do Paysandu de vez, Rafael Tanque fez o segundo do time fluminense em jogada idêntica ao primeiro: Júlio Amorim cobrou escanteio da direita e Tanque surgiu no meio da defesa para o cabeceio.

Reação tardia

Os bicolores conseguiram descontar em cobrança de falta precisa de Marcelo, já aos 39, que acertou o ângulo. E a insistência nos minutos finais, mais na raça do que na técnica, valeu a pena: Luan cruzou, Leandro Silva cabeceou fraco, mas o goleiro Vinícius Dias falhou e permitiu o empate.

FICHA TÉCNICA

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data e hora: 22 de agosto de 2021, às 18h

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Assistente 1: Wagner José da Silva (AL)

Assistente 2: Wellington Thiago de Almeida Fontes Nascimento (AL)

Quarto árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)

Cartão amarelo: Pedrinho (VRE); Ruy, Marcelo e Rildo (PAY)

Cartão vermelho: Não houve.

Gols: Olávio (14'/2ºT), Rafael Tanque (32'/2ºT) [VRE] | Marcelo (38'/2ºT) e Leandro Silva (50'/2ºT) [PAY]

VOLTA REDONDA (Técnico: Wilson Leite)

Vinícius Dias; Júlio Amorim, Heitor, Davison e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. e Hiroshi (Michael Paulista); MV, Pedrinho (Orlando Júnior) e Olávio.

PAYSANDU (Técnico: Roberto Fonseca)

Victor Souza; Leandro Silva, Perema, Denilson e Diego Matos (Marcelo); Paulo Roberto, Marino (Ruy) e Jhonnatan (Paulinho); Marlon, Grampola (Thiago Santos) e Rildo (Luan).