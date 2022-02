No dia do aniversário, Paysandu é um dos assuntos mais comentados no Twitter

O Paysandu está entre os assuntos mais comentados no Twitter em todo o Brasil. A hashtag #Paysandu108anos está nos trending topics desta quarta-feira (2), dia em que o clube faz aniversário. Já são mais de 2,5 mil tweets envolvendo o Bicola.

Paysandu nos trending topics (Divulgação/ Twitter)

Grande parte das postagens usando a hashtag são de declarações de amor da Fiel Bicolor. Vários torcedores usaram a oportunidade para contar sua história acompanhando as conquistas bicolores.

Além da mobilização nas redes sociais, o clube planeja uma grande festa com os torcedores à tarde. Nesta quarta-feira, o elenco bicolor realiza um treino aberto no Estádio da Curuzu, a partir das 15h, com entrada gratuita.

