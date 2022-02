Paysandu 108 anos: Confira a programação para a comemoração do aniversário do clube

O Paysandu é o aniversariante do dia. Neste 2 de fevereiro de 2022, o clube completa 108 anos de história. Para comemorar, a diretoria anunciou no último domingo (30) uma programação especial. Inclusive, nesta quarta-feira, o elenco bicolor realiza um treino aberto no Estádio da Curuzu, a partir das 15h, com entrada gratuita.

Programação e ingressos

Para garantir o ingresso da festa é necessário a apresentação de um documento de identificação com foto, além da carteira de vacinação contra a covid-19 (pelo menos duas doses). Haverá sorteios de brindes para adeptos adimplentes do programa Sócio Fiel Bicolor que comparecerem ao evento. Após a atividade, os torcedores serão convidados a cantar os parabéns ao clube e cortar o bolo.

Solidariedade

Como parte da programação de aniversário, o Paysandu realiza também uma campanha de doação de sangue no Hemocentro do Pará (Hemopa). Os Bicolores publicaram nas redes sociais o chamado à torcida, para comparecer nos dias da ação.

Os torcedores que comparecerem ao Hemopa e realizarem a doação de sangue também serão presenteados com brindes do clube. A ação começa nesta quarta-feira (2) e vai até a próxima sexta-feira (4), das 8h30 às 17h, no Hemopa da Travessa Padre Eutíquio, 2109, no bairro Batista Campos.

Aniversariantes

Outra ação do clube para os torcedores é dedicada aos aniversariantes desta quarta (2), que são sócios adimplentes. O Paysandu presenteará os bicolores que comemoram mais um ano de vida no mesmo dia do Papão, que convida estes torcedores a realizarem a retirada dos brindes na central do Sócio Fiel Bicolor, na Curuzu. Os horários são das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Parazão

Aniversariante, o Paysandu volta a campo no fim de semana, em busca de manter a invencibilidade no Campeonato Paraense. O Papão visita o Independente no sábado (5), às 16h, no Estádio Navegantão, em Tucuruí, em confronto válido pela terceira rodada do Parazão. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.