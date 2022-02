Parabéns, Paysandu! Torcedores elencam o que dariam de aniversário ao clube

Em 2 de fevereiro de 1914 o Paysandu Sport Club era fundado por membros do antigo Norte Club. Em seus 108 anos, o torcedor bicolor presenciou o time ser campeão da Copa Norte, Campeão dos Campeões, disputar a Libertadores da América, além dos 49 títulos estaduais, duas Séries B e duas Copa Verde. Mas ainda há mais o que se conquistar e o futuro passa por um processo de modernização do clube.

Neste aniversário, a reportagem de Oliberal.com perguntou para torcedores o que eles dariam de presente para o clube. E quase todos os entrevistados falaram sobre um mesmo tempo: a construção do Centro de Treinamentos da equipe, em Águas Lindas. Sonho antigo do clube que ainda não conseguiu sair do papel.

Outros responderam que gostariam de ter novamente os momentos de glórias e uma melhor estrutura para a equipe do futebol feminino alviceleste.

Confira os depoimentos:

Pamela Machado

“Neste aniversário de 108 anos do Paysandu eu daria um respeito maior para a equipe de base e equipe feminina do clube, além do CT, que é essencial para a valorização e para que as equipes de bases possam realizar seus treinos devidamente, que podem gerar grandes frutos. Daria também a contratação de bons atacantes, como o Nicolas e como vários outros que fizeram história dentro do clube”.

Matheus Matos

“Eu acredito que se hoje eu pudesse dar um presente ao clube, seria devolver novamente os dias de glória na elite do futebol brasileiro e a participação nas competições continentais. Com o estádio lotado a cada jogo com a Fiel, com aquele sentimento inexplicável de ser torcedor desse clube chamado Paysandu”.

Karine Suely

“Se pudesse dar um presente ao meu clube do coração, seria o respeito e cuidado com as categorias de base e equipe feminina. Com a construção do CT do clube, a base e as nossas meninas poderiam ter local adequado para realizarem seus treinamentos visando as competições nacionais. E, claro, nossa maior saudade, voltar a disputar grandes competições, como a Libertadores da América”.

Thiago Magalhães

“Eu queria dar de presente para o Paysandu a possibilidade de viver seus anos de glória novamente! Para que as gerações atuais sintam o que eu senti nos estádios naquela época”.

Thalys Cardoso

“Nesse aniversário de 108 anos do Maior Campeão da Amazônia, daria de presente para o clube novas conquistas dentro e fora das quatro linhas, além do nosso CT, que representa na essência o que buscamos para nosso futuro próximo. Não é só a realização de um sonho, é o início de mais uma grande história. Futuro esse que está sendo construído com a ajuda da Fiel bicolor, movido pela união, fé e sentimento instintivo de todo bicolor: a payxão”.

Sara Trindade

“Eu, como torcedora do Paysandu, mulher ativa nos estádios, daria uma melhor estrutura ao futebol feminino, haja vista que o nosso futebol vem ganhando uma força e maior visibilidade nos últimos anos. Precisa de uma estrutura, assim como no masculino, para que daqui a alguns anos possa nos dar alegrias e glórias”.

