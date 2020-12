Nas redes sociais, Paysandu lamenta morte de presidente da Chapecoense

O Paysandu se solidarizou com a Chapecoense, que perdeu o presidente, Paulo Ricardo Magro, faleceu nesta quarta-feira, aos 59 anos, vítima da covid-19.

O Papão também lamentou a morte da esposa do técnico Marcelo Martelotte e do pai do volante Tinga. Ambos trabalham no Santa Cruz.

Mais um dia triste. Nos solidarizamos com a @ChapecoenseReal pela morte do pres. Paulo Magro. Também lamentamos profundamente os falecimentos de Renata Martelotte, esposa de Marcelo Martelotte, e Luiz Araújo, pai do atleta Tinga, ambos do @SantaCruzFC. Nossas condolências! 🙏🏻😔🌹 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) December 30, 2020

