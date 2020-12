O presidente da Chapecoense-SC, Paulo Ricardo Magro, morreu nesta quarta-feira (30), vítima de covid-19. O dirigente tinha 58 anos e foi internado na UTI de um hospital local há quase duas semanas. No entanto, não resistiu às complicações. A Chapecoense está muito próxima do acesso à Série A do Brasileiro, mas agora sofre um baque nesta virada de ano.