Nas redes sociais, narradora lamenta a eliminação do Paysandu na Série C

A eliminação do Paysandu da Série C e a forma como a equipe se apresentou no quadrangular final, fez a narradora Milla Garcia, do Dazn, lamentar em suas redes sociais a saída precoce da equipe bicolor do Campeonato Brasileiro.

Utilizando a sua conta no Twitter, a narradora, que inclusive trabalhou na partida entre Botafogo-PB 1 x 0 Paysandu, lamentou, se solidarizou com os bicolores e colocou um emotion de um coração partido.

Agora resta ao Paysandu a Copa Verde, competição regional em que o Papão já levantou a taça duas vezes. No próximo dia 10, o Papão e vai encarar o Castanhal, no Estádio Maximino Porpino, pelo jogo de volta das quartas de final. Na primeira partida em Belém, ocorreu um empate em 1 a 1, quem vencer avança no torneio, caso ocorra um novo empate a vaga será decidida nas penalidades. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.