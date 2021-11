Eliminação, sem clima e Copa Verde; reapresentação do Paysandu pode ter mudanças no elenco

O Paysandu tenta encontrar um rumo, após a eliminação na Série C. O Paysandu ainda possui uma partida para jogar na competição nacional, no próximo sábado (6), contra o Criciúma-SC, na Curuzu. Mas o clima não é dos melhores, a reapresentação da equipe está marcada para quarta-feira (3), à tarde, no estádio alviceleste e algumas mudanças deverão ocorrer no elenco.

Mesmo com o presidente Maurício Ettinger negando ao O Liberal que os jogadores Ruy, Robinho Rafael Grampola e Marcelo teriam pedido para sair, a reformulação na equipe é algo bem provável, já que isso envolve custos ao clube nessa reta final de temporada e algumas rescisões devem ocorrer.

De fora da Série C, o Paysandu ainda está na Copa Verde 2021. O Papão é o maior campeão da competição ao lado do Cuiabá-MT e é o único que pode chegar ao tricampeonato, já que o Dourado deu adeus ao torneio, ao ser eliminado pelo Brasiliense-DF. A equipe bicolor busca uma vaga na semifinal diante do Castanhal, as duas equipes empataram em Belém em 1 a 1 e jogam no dia 10 a partida de volta, em Castanhal (PA). Quem passar de Japiim x Papão encara o vencedor de Remo x Manaus-AM.