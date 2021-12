'Não fechei nada', afirma Márcio Fernandes sobre possível contratação do Paysandu

Ainda não teve um desfecho na negociação entre Paysandu e o técnico Márcio Fernandes. Em contato com OLiberal.com, o técnico ex-Remo e Londrina garantiu que ainda não chegou em um acordo com o clube alviceleste.

"Não fechei nada", afirmou.

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, também negou a contratação do treinador.

“Nada fechado”, informou.

Segundo o jornalista Carlos Ferreira, colunista de O Liberal, o técnico Márcio Fernandes espera pelo retorno do presidente do Londrina, Felipe Prochet, que está em Miami, para oficializar com o Paysandu. Márcio Fernandes comandou o Tubarão em 2021 e livrou do rebaixamento para a Série C.

"Por uma questão de ética, Márcio Fernandes espera por uma conversa com o presidente do Londrina, Felipe Prochet, que está em Miami, para dar o "sim" ao Paysandu. A negociação já está fechada, mas o Londrina ainda tem a preferência", afirmou Carlos Ferreira.

O contrato do técnico com o Londrina acabou no domingo (28), data do último jogo da Série B. Em seguida, iniciou as negociações com o Paysandu.

Histórico

O interesse bicolor em Márcio Fernandes se deve pelo histórico do treinador. Márcio Fernandes tem 59 anos e foi jogador do Paysandu na década de 80. O treinador teria se interessado no projeto do clube para a temporada 2022.

Se vier para o Paysandu, não será a primeira passagem dele como técnico de um time do Pará. Em 2019, ele treinou o Remo, onde foi campeão do Parazão e ficou até o fim da primeira fase da Série C, após a eliminação remista diante do Paysandu, no empate em 1 a 1, no Mangueirão.

Em 2020, conseguiu o acesso do Vila Nova para a Série B e também foi campeão da Série C. Neste ano, livrou o Londrina do rebaixamento para a Terceirona.

Além deste clubes, ele também passou por Fortaleza-CE, Guarani-SP, Joinville-SC, Botafogo-SP e Brasiliense-DFl. A carreira como técnico começou na base do Santos-SP e foi o primeiro treinador de Neymar, atacante da Seleção Brasileira e do PSG.