Na mira! Diretoria do Paysandu procura técnico Márcio Fernandes, ex-Remo

O Paysandu busca no mercado um técnico para comandar a equipe na temporada 2022. Um dos treinadores que está na mira do clube alviceleste é Márcio Fernandes, ex-jogador do clube na década de 80, que teve passagem pelo Remo em 2019 e que recentemente livrou o Londrina-PR do rebaixamento na Série B. A informação foi confirmada pelo próprio Márcio Fernandes ao O Liberal.

O técnico paulista ainda possui vínculo com o Londrina-PR até o final de dezembro e falou da procura do Papão e que aguarda uma conversa com o presidente do Tubarão para definir o futuro.

“O Roger entrou em contato comigo, conversamos, falamos sobre o Paysandu, mas não evoluiu, pois eu tenho contrato com o Londrina até o fim de dezembro. Preciso saber como ficará a minha situação no clube”, disse.

Márcio Fernandes, de 59 anos, é rodado no futebol brasileiro. Teve passagens por Fortaleza-CE, Guarani-SP, Joinville-SC, Botafogo-SP, além de Brasiliense-DF e Vila Nova-GO. Ele também foi técnico da base do Santos-SP e foi o primeiro treinador de Neymar, atacante da Seleção Brasileira e do PSG. Em 2021 o comandante esteve à frente do Vila Nova-GO e foi campeão brasileiro da Série C em cima do Remo, além de ter conquistado o acesso à Série B.

Passagem pelo Remo

Márcio Fernandes passou pelo clube azulino em 2019, após saída do técnico Netão. Márcio comandou o Remo no Parazão, onde conquistou o título e permaneceu até o fim da primeira fase da Série C, após a eliminação remista diante do Paysandu, no empate em 1 a 1, no Mangueirão.