Quando menos se esperava, Remo e Paysandu fizeram um jogão

Nenhuma beleza plástica, nada de encantador. Mas em intensidade, gols (2 x 2) e emoções o Re-Pa foi um jogão, com toda essência da rivalidade, na semifinal da Copa Verde.

O Papão acelerou para atropelar no primeiro tempo e fez 2 x 0. A torcida bicolor se empolgou, mas o segundo tempo foi azul marinho. Os meninos Thiago Mafra e Ronald entraram para dinamizar o time azulino e conseguiram. O Remo empatou em menos de 15 minutos e segurou o empate, embora tenha sentido muito a expulsão de Uchôa.

Sábado, no Baenão, a definição de quem irá à decisão da CV, provavelmente contra o Vila Nova, que fez 3 x 0 contra o Nova Mutum em Goiânia, e hoje faz o jogo de volta no Mato Grosso.

Márcio Fernandes com um pé na Curuzu

Por uma questão de ética, Márcio Fernandes espera por uma conversa com o presidente do Londrina, Felipe Prochet, que está em Miami, para dar o "sim" ao Paysandu. A negociação já está fechada, mas o Londrina ainda tem a preferência.

Pode ser a volta de Márcio Fernandes ao Papão quatro décadas depois de ter sido campeão paraense como atleta, com a camisa bicolor, em 1982, quando era o ponta esquerda "Marcinho". O acesso e título da Série C pelo Vila Nova em 2020, título paranaense e salvação do Londrina na Série B, são as credenciais mais recentes de Márcio Fernandes, que também foi campeão paraense pelo Remo em 2019. Boa contratação, portanto, se for consumadas pelo Paysandu.

BAIXINHAS

* Gedoz, 49 jogos e 9 gols pelo Remo na temporada. Renan Gorne, 43 jogos e 9 gols. Neto Pessoa tem 8 gols em apenas 12 jogos. Na artilharia proporcional, Pessoa já está bem acima de Gedoz e Gorne. Neto Pessoa e Pedro Júnior (Vila Nova) dividem a artilharia desta Copa Verde com sete gols, cada.

* Dois mandos perdidos e multa de R$ 2.600,00. A punição do Paysandu pelo STJD, na sessão de ontem, até que foi amena para a gravidade das infrações comentidas por baderneiros no jogo contra o Ituano. Em breve o Remo irá a julgamento por arremesso de objetos ao gramado, domingo, minutos depois do jogo contra o Confiança.

* Ao finalizar o primeiro contrato com o Remo, em novembro de 2020, Wállace estava em alta e não aceitou mais de um ano na renovação. Agora, em baixa, o jovem atacante procura emprego. O Remo não faz questão de recontratá-lo. Além dele, Jansen, Edu, Romércio e Marcos Júnior também estão de saída.

* Águia é o clube da inserção de Vandick Lima nas funções de executivo de futebol. Vandick se habilitou ao fazer curso na CBF, tem excelente network (rede de contatos) e conceito no mercado do futebol. Seguramente, vai ter uma experiência preciosa no clube de Marabá.

* Reencontro de ex-atletas do Paysandu, campeões brasileiros de 2021, domingo pela manhã, em Apeú. Evento organizado por Vânderson, com presenças de Marcão, Gino, Sérgio, Cláudio Gavião, Jóbson, Vandick, Zé Augusto e outros. Ingresso: um quilo de alimentos não perecíveis, para doação a famílias carentes.

* Clássico caeteuara no Parazão 2022: Bragantino x Caeté. Ao vencer o Parauapebas, ontem, por 1 x 0, o Caeté habilitou-se para o campeonato estadual principal e para a decisão do título da Segundinha com o Amazônia Independente. O Parazão terá, portanto, dois clubes estreantes.

* A FPF, porém, está impedida de homologar o acesso do Caeté e programar a decisão da Segundinha. É que saiu uma decisão liminar do TJD, pela pendência de um recurso do São Raimundo, pela ilegalidade de um atleta do Parauapebas na fase anterior.