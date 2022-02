Na mira do Paysandu, Betinho recusa proposta bicolor e deve acertar com a Chapecoense

A procura por um meio-campista segue no Paysandu. O clube estava acertando com Betinho, cria da base do Remo e que estava no Sport-PE, mas uma proposta da Chapecoense-SC, fez o atleta optar pela equipe catarinense. A informação foi confirmada por uma fonte próxima ao jogador.

Betinho, 29 anos, conversou com o Remo e o Paysandu, porém, as negociações evoluíram pelo lado bicolor e o jogador chegou a acertar bases salariais e receber um pré-contrato. A chegada de Betinho a Belém estava marcada para esta semana, mas uma proposta da Chapecoense, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, fez o jogador recusar o Paysandu.

Mas a assinatura do contrato entre Betinho e o clube catarinense ainda não está certa. O Sport ainda não homologou a sua rescisão contratual junto à federação pernambucana e também na CBF. Somente após essa homologação do Leão da Ilha é que Betinho poderá assinar com outro clube. A saída do alvinegro pernambucano foi tranquila e o meio-campista fez de tudo para se desvincular da equipe, por onde esteve nos dois últimos anos.

Além de Sport e Remo, Betinho vestiu as camisas do Tombense-MG, Madureira-RS, América-MG, Mirassol-SP, Atlético-GO, Guarani-SP e Figueirense-SC.