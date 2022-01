Formado pelo Leão, volante de clube da Série B afirma ter sido procurado por Remo e Paysandu

Após ter negado em um primeiro momento, o volante Betinho, revelado pelo Remo, afirmou ter sido procurado pelo Leão para reforçar o clube na próxima temporada. Mas não só, em contato com O Liberal, o próprio jogador, que está no Sport Recife, equipe rebaixada à Série B do Brasileiro, contou que o Paysandu também o sondou.

"Eu recebi algumas propostas de clubes da Série A e B e uma proposta de Portugal, mas estou analisando. Os times de Belém também me procuraram - Remo e Paysandu -, porém, como falei, tudo está sendo realizado com muita cautela. Tenho algumas pendências no Sport para resolver, entre elas minhas remunerações de meses dos anos de 2020 e 2021, são valores altos", revelou Betinho.

O início da carreira de Betinho foi no Remo (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

Por ter sido cria da base azulina, Betinho é um nome aceito dentro do clube, apesar que os valores financeiros são um porém, que podem colocar Betinho fora da realidade da dupla Re-Pa, que estão na Série C. Apesar disso, é um fato que o clube azulino procura um volante, após a saída de Lucas Siqueira e a nega de Lucas Araújo, do Bahia.

"O Sport já falou aos meus representantes que não tem interesse no meu trabalho em 2022. Por isso preciso primeiro resolver essa situação com o Clube, para depois decidir meu futuro, já que o Sport deixou claro que não tem interesse na minha permanência”, concluiu o jogador.