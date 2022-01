Paysandu nega procura por volante ex-Leão; Remo não confirma sondagem

Como informado pela equipe de O Liberal, o volante Betinho, de 29 anos, revelado pelo Remo, afirmou ter sido procurado pelo ex-clube e pelo Paysandu. A reportagem procurou Leão e Papão, para saber se houve sondagem em relação a Betinho. Enquanto o Bicola negou ter sondado o jogador, o clube azulino não confirmou.

No Paysandu, o membro da comissão de futebol do clube Roger Aguilera afirmou que "ninguém falou com o atleta". Vale lembrar que o Papão contratou para a função os jogadores Bileu e Christian, para o time do técnico Márcio Fernandes.

Já o Remo não confirmou se o jogador foi procurado. Nome bem visto no Baenão, por ser cria azulina, Betinho surge em um momento em que, de fato, o clube azulino procura um volante, após a saída de Lucas Siqueira e a nega de Lucas Araújo, do Bahia