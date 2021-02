ASSISTA: na estreia pelo Parazão, Paysandu empata com o Castanhal na Curuzu

Pela primeira rodada do Campeonato Paraense, o Paysandu iniciou a defesa do título estadual com um empate no Estádio da Curuzu com o Castanhal em 1 a 1, na manhã deste domingo (28). Todos os gols foram no segundo tempo: o artilheiro Nicolas abriu o placar para o Bicola e na sequência Canga empatou.

Na próxima rodada o Papão visita o Paragominas, na quinta-feira (4), às 19h, no Estádio Arena Verde. Enquanto que o Japiim faz seu primeiro jogo em Castanhal, no Estádio Maximino Porpino Filho, o Modelão, na sexta-feira (5), às 16h, contra o Itupiranga.

Trave impede gols logo no início

Os minutos iniciais foram de posse de bola do Paysandu, mas o primeiro lance de perigo foi do Castanhal. Daelson arriscou de longe, Victor Souza caiu atrasado e a bola explodiu na trave. Pouco depois, foi a vez de Marlon ser lançado na área e bateu forte, mas mandou no travessão.

A partir daí, foi Japiim quem teve os principais ataques e ambas com o atacante Canga na finalização. Primeiro, Guilherme chegou até a linha de fundo, cruzou para o atacante do Castanhal cabecear nas mãos de Victor. Depois, foi a vez de Fazendinha encontrar Canga na marca do pênalti bater mascado e Victor Souza espalmar para escanteio.

Segundo tempo

No segundo tempo, a tônica continuou a mesma. Foi o Castanhal tomando a a iniciativa e Victor Souza tendo que trabalhar. Mas o Paysandu conseguiu contra-atacar, Nicolas achou Marlon cara a cara com Axel Lopes e o goleiro do Castanhal levou a melhor.

Com o jogo mais aberto, o Paysandu continuou buscando as jogadas em velocidade, enquanto buscava impedir que o Castanhal gostasse da partida. E foi assim que, em uma roubada no meio-campo, Nicolas abriu o placar aos 24. No entanto a alegria durou pouco, pois na sequência, no cruzamento de Daelson, a zaga falhou e Canga empatou.

No restante da partida, os dois times tiveram chances para marcar, principalmente o Castanhal. Porém, a bola do jogo foi do Paysandu: aos 46 do segundo tempo, Ari Moura cabeceou, o goleiro Axel Lopes fez uma grande defesa e no rebote, debaixo da trave, Kerve mandou para longe. Fim de jogo: 1 a 1.

Ficha técnica

Paysandu x Castanhal

1ª rodada do Parazão

Data: domingo (28)

Horário: 10h30

Local: Banpará Curuzu

Árbitro: Dewson Fernando de Freitas da Silva

Assistentes: José Ricardo Guimarães Coimbra e Emanoel Ferreira do Amaral Junior

Gols: Nicolas (PAY) aos 24/2T e Canga (CAS) aos 26/2T

Cartões amarelos: Adriel, Bruno Collaço (PAY); Marcos (CAS)

Paysandu - Victor Souza; Perema, Yan, Denilson; Mateus Lopes (Igor Goularte), Adriel (Fernando Portel), Bruno Collaço (Rikelton) e Diego Matos; Ari Moura, Marlon (Kerve) e Nicolas. Técnico: Itamar Schulle.

Castanhal - Axel; Lucão (Diego Armando), Guilherme, Lucas; Daelson, Marcos, Samuel (Lukinha), Gui Campanema (Thárcio) e PC Timborana; Fazendinha (Alexandre) e Canga. Técnico: Artur Oliveira.