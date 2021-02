Técnico bicolor considera empate normal, destaca empenho do time e pede tempo para 'arrumar a casa'

O empate em 1 a 1 diante do castanhal, na estreia do Parazão 2021, agradou o técnico do Paysandu Itamar Schulle. O treinador ponderou vários aspectos e afirmou que o elenco dará uma melhor resposta dentro de campo com a rotina de treinamentos.

Vindo de uma pré-temporada pequena, o Paysandu sentiu bastante a parte física contra o Japiim e Schulle pretende melhorar isso com os jogos.

“Tivemos algumas situações positivas principalmente na organização tática, de encurtar o espaço, atuar em um espaço menor, demos a bola para o adversário, pressionamos em outros momentos, variamos a maneira de jogas e em pouco tempo de trabalho conseguimos mudar na segunda etapa o posicionamento, além da dedicação dos atletas, com menos de dez dias de trabalho para enfrentar uma equipe preparada como a do Castanhal. Já as coisas negativas vamos passar internamente, para trabalharmos e progredirmos jogo a jogo”, disse.

TEMPO

Itamar comentou sobre as dificuldades em estar em formação de elenco, mas gostou da postura do time, principalmente no segundo tempo e lembrou da molecada da base, que vem ajudando o clube.

“Os meninos mais novos, dando oportunidade, um erro de passe, posicionamentos isso é natural. A evolução vem com o tempo, aprendizado e temos que compreender isso. O desentrosamento é natural, foi mais conversa do que queríamos. O calor muito forte para uma equipe está retornando de pré-temporada, mas mesmo com as adversidades conseguimos fazer a estreia melhor possível”, falou.

HORÁRIO INGRATO

O comandante alvicelste foi questionado sobre atuar ás 10h30. Schulle afirmou que o Paysandu cumpriu ordens.

“O jogo estava marcado pela Federação às 9h30 e foi adiando para às 10h30. Então não foi um pedido do Paysandu, foi uma determinação que nos veio e temos que nos adequarmos dento disso. Esse calor foi o lado negativo, mas nos confrontou a parte física contra um adversário de qualidade, que vem bem, treinando e fazendo jogos”, comentou.

POR ETAPAS

O treinador bicolor frisou a importância de não queimar etapas nesse momento de reestruturação do elenco e afirma que com tempo o futebol apresentado pelo grupo será melhor.

“É tempo, tivemos aí uma pré-temporada curta com atletas chegando. É tempo para entrosar, aprimorarmos a parte física e técnica. É uma equipe que está sendo reformulada, precisamos repetição, continuação de trabalho e não adianta queimarmos etapas, machucar atletas. Nós nunca vamos considerar um empate bom resultado, independente de jogar fora ou em casa, o Paysandu sempre vai buscar a vitória. Eu me refiro à condição do momento. Tudo que passamos, fizemos o primeiro coletivo valendo os três pontos frente ao Castanhal. Diante dessas situações, voltando de uma pré-temporada curta, calor muito forte. Olhando por esses lados, conquistamos um ponto, queríamos três e a evolução virá com o tempo e o trabalho”, finalizou.