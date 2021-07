Na estreia do técnico Roberto Fonseca, Paysandu busca a primeira vitória em casa na Série C

Com a estreia do técnico Roberto Fonseca, o Paysandu espera começar o returno da Série C com primeira vitória em casa na competição. O adversário será o Tombense, na partida que inicia às 17 horas deste sábado (31), na Curuzu, em Belém (PA).

O time bicolor ainda espera reencontrar o caminho das vitórias, algo que não ocorre há três rodadas e custou a troca de técnico.

Para a partida, o técnico Roberto Fonseca terá o desfalque do atacante Bruno Paulo, que está suspenso. Assim, a probabilidade é que ele mantenha a base do último jogo dos bicolores, até pelo tempo que teve para preparar a equipe.

O Paysandu pode jogar com Victor Souza; Marcelo, Perema, Denilson e Diego Matos; Bruno Paulista, Paulinho e Ratinho; Marlon, Danrlei e Luan Santos.

Tombense

No jogo contra o Paysandu, o técnico Rafael Guanaes terá quatro desfalques. O meia Everton Galdino, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e os meias Rodrigo e Pablo e o zagueiro Arthur. Os três estão se recuperando de lesão.

Em compensação, tem o retorno do zagueiro Wesley Marth, que ficou de fora da partida anterior para cumprir suspensão.

O Tombense deve ser escalado com Felipe Garcia; David, Wesley Marth, Moisés Lucas e Manoel; Eduardo Neto, Jean Lucas e Gustavo Cazonatti; Marquinhos, Rubens e Cássio Ortega.

Ficha técnica

Paysandu x Tombense

10ª rodada – Série C

Local: Estádio da Curuzu – Belém (PA)

Hora: 17 horas

Árbitro : Felipe da Silva Gonçalves Paludo (AB/RJ)

Árbitro Assistente 1: Gabriel Conti Viana (AB/RJ)

Árbitro Assistente 2: Rafael Sepeda de Souza (CD/RJ)

Quarto Árbitro: Gustavo Ramos Melo (CD/PA)

Paysandu: Victor Souza; Marcelo, Perema, Denilson e Diego Matos; Bruno Paulista, Paulinho e Ratinho; Marlon, Danrlei e Luan Santos

Técnico: Roberto Fonseca

Tombense: Felipe Garcia; David, Wesley Marth, Moisés Lucas e Manoel; Eduardo Neto, Jean Lucas e Gustavo Cazonatti; Marquinhos, Rubens e Cássio Ortega

Técnico: Rafael Guanaes