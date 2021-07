Novo técnico do Paysandu chega a Belém e promete 'empenho e dedicação'

O novo técnico do Paysandu, Roberto Fonseca, desembarcou em Belém na tarde desta terça-feira (27). O treinador mandou um recado para os torcedores ainda no aeroporto da capital paraense.

"A gente está chegando para fazer parte da grande nação e projeto. Acho que é do tamanho da envergadura do clube. A gente espera ser vencedor desde o primeiro jogo. Claro que o não teremos tanto tempo de trabalho e a expectativa é ser vencedor. Acreditar sempre. Claro que toda vez chega um treiandor o discurso é sempre o mesmo, mas nós temos que prometer grande trabalho, empenho e dedicação para conseguir nossos objetivos", afirmou.

Roberto Fonseca e o auxiliar-técnico Roberto Júnior foram direto para a Curuzu, onde foram apresentados aos atletas e ao restante da comissão técnica.

O primeiro compromisso pelo Paysandu no sábado (30), às 17 horas, na Curuzu, contra o Tombense-MG. A missão do técnico será conseguir a primeira vitória em casa do time bicolor na Série C, além de acabar com a sequência ruim. O time bicolor é o 5º colocado, com 13 pontos, e não vence há três jogos, o que aumenta a pressão.

