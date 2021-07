Roberto Fonseca é apresentado pelo Paysandu e afirma: 'É trabalhar para a retomada na competição'

O técnico Roberto Fonseca foi apresentado pelo Paysandu nesta terça-feira. Terceiro treinador do elenco bicolor na temporada 2021, ele falou do desafio que terá para recolocar o time dentro da zona de classificação para a próxima fase da Série C.

“Você quando chega em meio a transição, no meio de uma competição, tem que ter muito cuidado no que fará e propor. Temos que saber o que tem sido feito de bom para chegar a um denominador comum. Todo treinador tem sua característica, mas o atleta também tem que ter velocidade de raciocínio do que o treinador está pedindo. É trabalhar para conseguir essa retomada na competição. Dentro de casa, onde precisamos ser a fortaleza, ser forte. É trabalhar para conseguir esse objetivo. Depois buscar uma classificação para depois fazer o terceiro e grande passo”, comentou o novo técnico do Paysandu.

Um dos trabalhos de Roberto Fonseca será melhorar o ataque do Paysandu e ele sabe disso.

“Nós podemos trabalhar, temos que incentivar, cobrar os jogadores de estarem pisando na área, é difícil se não fizer isso, a bola tem que ter essa transição, defesa, meio e ataque e dar confiança para os atletas porém em tática na hora de jogo”, disse.

O primeiro compromisso pelo Paysandu será no sábado (30), às 17 horas, na Curuzu, contra o Tombense-MG. A missão do técnico será conseguir a primeira vitória em casa do time bicolor na Série C, além de acabar com a sequência ruim. O time bicolor é o 5º colocado, com 13 pontos, e não vence há três jogos, o que aumenta a pressão. Ele avaliou essa falta de ofensividade em casa.

“É difícil para todas as equipes. Até para a Seleção Brasileira. Propor o jogo demanda não só capacidade de treinamento, mas técnica, tática e confiança. Tudo precisa ser avaliado. Nosso primeiro grande passo talvez seja fazer os jogadores assimilarem e colocarem em prática isso. Principalmente em casa, onde precisamos propor o jogo e conseguir as vitórias”, observou.

A partida entre Paysandu e Tombense-MG terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.