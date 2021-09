Mudar a chave? Que nada! Fonseca quer manter Paysandu na mesma toada no quadrangular de acesso

Sabe aquela máxima: na segunda fase de uma competição é importante virar a chave? Pois é, para o treinador do Paysandu, Roberto Fonseca, essa é uma regra que não deve ser seguida. De acordo com o técnico bicolor, o Papão, no quadrangular de acesso deve manter a mesma postura que vem apresentando nesta reta final de Série C.

"Não vamos dizer que é outra competição, né? Porque, afinal, é a mesma. Mas é lógico que é uma nova fase, sai todo mundo do zero. Tudo aquilo que você fez aqui nessa nessa primeira fase ela acaba", disse Fonseca.

Na próxima rodada da Série C, contra o Manaus, o Papão já entra classificado em campo. Por conta disso, Fonseca disse que mudanças pontuais podem ocorrer na equipe titular. Essas modificações devem acontecer por desgaste físico ou suspensão - Leandro Silva está fora do jogo por receber o terceiro cartão amarelo.

"A gente tá sempre procurando evoluir. Existem pontos que a gente pode corrigir ou testar. Claro que tudo isso, como já disse, será dando prosseguimento a tudo aquilo que a gente vem fazendo na competição", destacou Fonseca.

Paysandu e Manaus, pela 18ª rodada da Série C, começa a partir das 17h desta quarta-feira (25), no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo oliberal.com.

Veja outros trechos da entrevista de Fonseca

Rivalidade regional contra o Manaus

"Eu acredito sim que o torcedor quer essa vitória, até pra nós terminarmos numa situação confortável na tabela. Eu acredito num grande jogo das duas equipes. A primeira colocação é importante por decidir a vaga em casa.

Volta do público na segunda fase

"Com certeza será muito bem-vindo. Nós sabemos da força da Curuzu, nós sabemos a força do seu torcedor e dentro desse quadrangular tudo isso é importante"