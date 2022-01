Memória: Última vez que Paysandu estreou no Parazão em 26 de janeiro aplicou goleada histórica

O Paysandu estreia no Campeonato Paraense na noite desta quarta-feira (26) contra o Bragantino, na Curuzu, em Belém. Para os torcedores mais supersticiosos, isso é um indicativo positivo para o Papão. Na última vez que o Bicola estreou em um estadual nesta data, a equipe aplicou uma goleada histórica.

Isso ocorreu em 2003. Naquele ano, o Paysandu estreou no Estadual também num dia 26 de janeiro, mas contra o Sport Belém, na Curuzu. Na ocaisão, o Bicola aplicou uma impiedosa goleada de 7 a 3. Os gols do Papão foram marcados por Albertinho, Balão (duas vezes), Sérgio, Jóbson, Vélber e Iarley.

Em 2003, inclusive, o Paysandu viveu um dos momentos mais marcantes na história do clube. Naquele ano, a equipe disputou a Copa Libertadores da América, se classificando até às oitavas de final da competição. O Papão, até hoje, é o brasileiro com melhor aproveitamento no torneio.

Apesar do ano de glórias, o título paraense não veio. Em 2003, o caneco ficou com o maior rival, o Remo. O Paysandu terminou em terceiro lugar, em um quadrangular que ainda contava com Tuna e Águia de Marabá.