Melhor ataque da Série C, Paysandu é único time com média acima de dois gols por jogo

Com a goleada sobre o Botafogo-SP e o término da quinta rodada da Série C do Brasileiro, o Paysandu alcançou registros importantes. O Papão tem o melhor ataque da competição com 12 gols é o único clube com média de gols superior a dois por partida - 2,40.

As duas goleadas bicolores na Terceirona influenciam nos números. Além do 4 a 1 sobre o Botafogo-SP, o Paysandu aplicou 5 a 0 no Atlético-CE, na primeira rodada do torneio. Já nos demais três jogos, o Papão empatou em 1 a 1 - contra ABC, Mirassol e Ypiranga. O Volta Redonda é o segundo melhor, com nove.

A efetividade do sistema ofensivo alviceleste (balançou as redes em todas as partidas) é refletida na média de gols. O segundo melhor, o próprio Voltaço, tem 1,80. Já os demais tem de 1,40 para baixo. O Remo, rival do Paysandu, tem apenas 1,20 gols de média.

Para chegar a estas estatísticas, o Paysandu conta com uma distribuição de gols importantes. Os artilheiros do time na Série C são três jogadores com três gols: o volante Wesley, o meia Serginho e o atacante Marlon. Além disso, completam a tabela seis jogadores com um: os atacantes Marcelo Toscano e Henan, o meia José Aldo, o volante Mikael, o zagueiro Lucas Costa e o lateral Patrick Brey.

Para manter este números, o Paysandu visita o São José no próximo domingo (15), às 19h, no Estádio Novelletto Neto. Acompanhe a transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. A partida é válida pela sexta rodada da primeira fase da Série C e o Papão tem a chance de se aproximar dos lideres do torneio.