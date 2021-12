Meia se despede do Paysandu: 'Encerro esse ciclo com muita gratidão'

O meia Alan Calbergue se despediu do Paysandu na manhã desta quinta-feira (23), data em que encerra o contrato com o Paysandu. Em publicação no Instagram, ele agradeceu pela oportunidade e conquistas no alviceleste, onde disputou 42 partidas e marcou três gols pelo time profissional.

“Primeiramente queria agradecer a Deus, segundamente ao @paysandu e a todas as pessoas que de alguma forma me ajudaram desde minha entrada em 2012 nas categorias de base, até esse ano de 2021 como um atleta profissional. Foram muitas conquistas pessoal e profissional, dentre elas cometi erros, acertos e tudo isso ficou de aprendizado, para que eu pudesse me tornar o homem que sou hoje! Sou extremamente grato por tudo que esse clube e essa torcida apaixonada me proporcionaram até aqui. Hoje encerro esse ciclo com muita gratidão, e estarei sempre na torcida para que essa instituição venha alcançar todos os seus objetivos!! Foi uma honra para mim ter feito parte dessa história”, afirmou.

Histórico no Paysandu

Com 23 anos, Alan Calbergue é cria da base alviceleste. Quando subiu para o profissional teve momentos de oscilações no clube. Em 2017, foi emprestado ao Bragantino-PA e retornou ao Paysandu no ano seguinte, quando atuou em 14 partidas no time profissional. Ele iniciou a temporada de 2019 na equipe, fez dez jogos e foi emprestado novamente, desta vez ao Aimoré-RS e logo em seguida ao Marília-SP.

O meia jogou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo Papão em 2020 e também a Série C. No início de 2021 foi mais uma vez emprestado, agora ao América-RN. O vínculo seria até o final deste ano, mas Alan foi devolvido ao clube bicolor em agosto. Ele foi reintegrado ao grupo e chegou a atuar em duas partidas da Copa Verde.