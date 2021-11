Meia pede para deixar o Paysandu e tem contrato rescindido com o clube

Fim de linha para mais um no Paysandu. O Paysandu comunicou na manhã desta quarta-feira (24), a rescisão de mais um jogador. O meia João Paulo, de 28 anos, não faz mais parte do elenco alviceleste para o restante da temporada 2021.

O Paysandu informou através de nota que o jogador pediu para deixar o Papão e o pedido foi acatado pela diretoria do Bicola. O clube agradeceu os serviços prestados pelo atleta na temporada.

João Paulo é natural de Vila Velha (ES) e acumula passagens por vários clubes do futebol nordestino, como Bahia-BA, CSA-AL, Fortaleza-CE, CRB-AL, Sampaio Corrêa-MA e ABC-RN, passou também pela Ferroviária-SP e Londrina-PR. Com a camisa do Paysandu participou de 11 partidas, não marcou gols, não deu assistências e conquistou o título do Campeonato Paraense deste ano.