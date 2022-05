Meia do Amazonas F.C pode estar a caminho do Paysandu; entenda

O Paysandu está próximo de acertar com o atacante Gabriel Davis, de 32 anos. O jogador deixou o Amazonas F.C neste sábado (7) e deve estar desembarcando em Belém nos próximos dias. As informações são da jornalista Larissa Balieiro, do Amazonas.

De acordo com informações do ge do Amazonas, o jogador exerceu uma cláusula contratual para pedir o desligamento do clube. Para imprensa amazonense, a transferência para o Papão é dada como certa. No entanto, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a presidência do clube bicolor e não obteve resposta.

Com a camisa do Amazonas F.C, Gabriel Davis disputou 15 jogos, marcou cinco gols e deu três assistências na temporada. Pelo clube, o jogador disputou partidas pela Série D do Brasileirão e pelo Campeonato Amazonense.

A última vez que Gabriel Davis disputou uma Série C foi em 2021, pelo Manaus. Com a camisa do Gavião do Norte, o atacante disputou 64 partidas e marcou nove gols.