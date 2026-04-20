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Marcinho lamenta perda de pontos em casa e projeta Paysandu e Vasco: 'Vai ser jogo aberto'

O meia espera um duelo corrido, com os dois times buscando o resultado para avançar na Copa do Brasil

O Liberal
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Marcinho espera um Paysandu mais ofensivo e letal contra o Vasco da Gama. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu tenta virar a chave após os tropeços dentro de casa na Série C. Com dois empates recentes, o time deixou escapar pontos importantes diante da torcida, cenário reconhecido pelo meio-campista Marcinho, na coletiva de imprensa desta segunda-feira (20). Apesar disso, o foco agora se volta para a Copa do Brasil, onde o jogador projeta um confronto equilibrado e intenso contra o Vasco.

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Marcinho admitiu que os primeiros resultados não saíram como o previsto. “A gente teve dois jogos difíceis em casa. Se for parar pra pensar, antes de começar o campeonato eu mentalizava sete pontos. Conseguimos três fora de casa contra o Volta Redonda, e depois tivemos dois jogos em casa. Precisávamos ganhar um e não perder o outro, mas não conseguimos e fizemos só dois pontos”, avaliou.

Apesar disso, o meia destacou a necessidade de reação imediata. “Sabemos da dificuldade da Série C, mas vamos levantar a cabeça. É um campeonato muito difícil, então vamos trabalhar para mudar isso.”

Agora, o cenário muda para um duelo eliminatório, tratado internamente como decisivo. Para Marcinho, o confronto contra o Vasco reúne todos os ingredientes de um grande jogo. “É um jogo grande, que todo jogador sonha em jogar. Vai ser fundamental a nossa postura em campo. Vamos impor nosso ritmo, marcar em cima e fazer o que temos feito em todos os jogos. Vai ser mais uma final”, afirmou.

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O jogador acredita em uma partida dinâmica, com espaço para os dois lados. “No meu ponto de vista, vai ser um jogo muito aberto. Eles não devem vir para se defender. Eu prefiro esses jogos grandes, porque você não precisa ficar só atacando ou só defendendo. Vai ser um jogo aberto”, reforçou.

Com a vantagem de decidir em casa, o Paysandu aposta também no fator local. Marcinho destacou a importância do Mangueirão para o estilo da equipe. “Facilita mais o nosso jogo, porque marcamos sob pressão quase o tempo todo. Tecnicamente, é melhor jogar no Mangueirão do que na Curuzu. Não é desculpa, os empates não foram pelo gramado. Mas o Mangueirão é maior e a torcida vai em peso.”

Paysandu e Vasco farão dois jogos, o primeiro nesta terça, em Belém, (21) e o segundo no dia 13 de maio, no Rio de Janeiro. O primeiro confronto começa às 21h30.

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