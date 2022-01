Mais três: contratados do Paysandu chegam a Belém para pré-temporada

Após as chegadas de Héverton, Marcão e João Paulo, o Paysandu anunciou o desembarque em Belém de mais três atletas que vão reforçar o clube na temporada 2022. Estão na capital do Pará os jogadores Bileu, Genílson e Henan.

Bileu foi contratado pelo Paysandu depois de passar por duas equipes na temporada 2021: Água Santa-SP e Cascavel-PR. O currículo do volante de 32 anos inclui também passagens recentes por Santa Cruz-PE (2020), Volta Redonda (2019 e 2018), Atlético-GO (2018) e Cuiabá (2017).

Já Genílson é natural de Duque de Caxias (RJ) e jogou no ano passado pelo Criciúma. No currículo, o jogador também acumula passagens por Juventude, Guarani-SP, Tigres do Brasil-RJ, Duque de Caxias-RJ, Potiguar-RN, Boavista-RJ, Fortaleza-CE, Sampaio Corrêa-MA, Santa Cruz-PE e São Bernardo-SP.

Outro que chegou a Belém, Henan é visto como a contratação de maior destaque do Paysandu. O jogador foi campeão da Série C 2020 pelo Vila Nova e dividiu a terceira colocação na artilharia do Brasileiro com Neto Pessôa, então jogador do Ypiranga-RS e que hoje defende o Remo. Ambos marcaram dez gols na competição.

Em 2022 o Papão terá pela frente quatro competições oficiais, iniciando pelo Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também a Copa Verde. O clube alviceleste é o atual bicampeão estadual e o principal objetivo do Paysandu é o acesso para a Série B do Brasileirão.