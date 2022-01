Paysandu: lateral que estava na Série B e zagueiro ex-Remo desembarcam em Belém

Dois novos reforços do Paysandu desembarcaram em Belém. Neste domingo (2) chegaram à capital do Pará lateral-esquerdo João Paulo e o zagueiro Marcão, ex-Remo. Os atletas devem integrar a delegação bicolor que inicia a pré-temporada nos próximos dias.

João Paulo chegou ao Papão depois de uma boa temporada pelo Confiança-SE, clube que disputou a Série B do Brasileirão. Antes do Confiança, o jogador defedeu as cores da Tombense, equipe que conseguiu o acesso à Série B nesta temporada.

Já o zagueiro Marcão, chega ao Paysandu com o aval do técnico Márcio Fernandes, com quem trabalhou no Remo e também no Londrina. Antes de defender o LEC, Marcão passou pelo Audax-RJ, Luverdense-MT, Itapipoca-CE, Alecrim-RN, Tupi-MG, Treze-PB e Sampaio Corrêa-MA. Atuou também no Marítimo de Portugal.

Em 2022 o Papão terá pela frente quatro competições oficiais, iniciando pelo Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também a Copa Verde. O clube alviceleste é o atual bicampeão estadual e o principal objetivo do Paysandu é o acesso para a Série B do Brasileirão.