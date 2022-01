Paysandu: zagueiro ex-Grêmio e que estava na Série B desembarca em Belém

A temporada de 2022 já começou e os reforços do Paaysandu já iniciaram o desembarque no Aeroporto Internacional de Belém. O zagueiro Heverton, de 33 anos, que é cria da base do Grêmio-RS e que estava no Brasil de Pelotas em 2021 disputando a Série B, foi o primeiro a chegar à capital paraense, no início da tarde deste sábado (1).

Natural de São Paulo (SP), Heverton possui rodagem no futebol brasileiro, já passou pelo América-RN, Gaurani-SP, Osasco Audax-SP, Juventude-RS, Sampaio Corrêa-MA, além do Cuiabá-MT. Nas últimas quatro temporadas defendeu as cores do Brasil de Pelotas-RS, na Série B do Campeonato Brasileiro. No último ano entrou em campo em 23 partidas com a camisa do Xavante. O atleta já vestiu o manto bicolor e posou para a foto oficial, que foi divulgada nas redes sociais do Papão.

Em 2022 o Papão terá pela frente quatro competições oficiais, iniciando pelo Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também a Copa Verde. O clube alviceleste é o atual bicampeão estadual e o principal objetivo do Paysandu é o acesso para a Série B do Brasileirão, de onde está distante há quatro temporadas.