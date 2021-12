Fred Gomes projeta sucesso para o Paysandu em 2022 e apresenta família 'uniformizada'

O novo executivo de futebol do Paysandu, Fred Gomes, fez uma postagem nas redes sociais comemorando a chegada de 2022. Na foto, o dirigente e a família estão com a camisa bicolor. Em uma mensagem, Fred agradece as experiências profissionais em 2021 e deseja uma temporada de vitórias para o Papão em 2022.

"Um novo legado está prestes a ser escrito honrando a camisa do Papão da Curuzu, onde no final de 2022, quero estar junto a diretoria, comissão, atletas e torcida comemorando nossos objetivos", disse o executivo.

Fred chegou a Belém no início de dezembro, após uma passagem pelo Floresta-CE, clube que disputou a Série C em 2021. A contratação do executivo faz parte de um processo de reforma administrativa feito pelo Paysandu ao final da temporada.

Desde a chegada de Fred, o Papão passou a anunciar uma série de contratações para 2022. Até o momento, foram 13 reforços oficializados: o goleiro Thiago Coelho, os laterais-direitos Igor Carvalho e Polegar, o lateral-esquerdo João Paulo, os zagueiros Marcão, Heverton e Genilson, os volantes Bileu e Christian, o meia Ricardinho e os atacantes Dioguinho, Henan e Robinho.

Veja a mensagem de Ano Novo de Fred Gomes na íntegra:

"Podemos resumir 2021 com requintes de 2020, mas, como assim? Por conta da pandemia de Covid-19, todas as competições foram designadas a encerrar nesta temporada.

Entre todas as conquistas, quero agradecer a Deus, por conceder saúde e sabedoria para construir um império de objetivos conquistados, lembrando que, não foi sozinho, porém foram dentro do planejamento traçado.

Em 2021 à frente do Floresta, conseguimos encerrar com a melhor campanha da equipe de toda a história. Colocamos o Verdão da Vila na Série C, após conquistar o acesso e o Vice-campeonato Brasileiro da Série D, posteriormente, montamos um projeto arrojado para iniciar uma terceira divisão que seria uma desafio e tanto. Vale ressaltar que, além de conquistar a permanência e projetar um calendário mais extenso ao clube, deixamos entre os 60 principais clubes do Brasil.

Com o término do Nacional, entre idas e vindas, proporcionamos mais uma competição inédita ao Lobo: disputar pela primeira vez a Copa do Nordeste, um torneio regional, um dos mais disputados do primeiro semestre.

Além das conquistas no futebol profissional, tivemos méritos na Base, onde colocamos numa inédita Copa do Nordeste Sub-20 e, na Copa São Paulo de Juniores.

Fim da Era Fred Gomes no Floresta... passaram 25 dias e... chegou o Paysandu!

Um novo legado está prestes a ser escrito honrando a camisa do Papão da Curuzu, onde no final de 2022, quero estar junto a diretoria, comissão, atletas e torcida comemorando nossos objetivo"