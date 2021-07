Líder do seu grupo na Série C, Paysandu é um dos piores mandantes da competição

A sétima rodada da Série C se aproxima e o Paysandu recebe o Ferroviário-CE, na Curuzu, em Belém, no próximo domingo (11), às 18h. O Papão tenta quebrar o jejum de vitórias jogando em seus domínios nesta Terceirona. O clube paraense está entre os piores mandantes da competição nacional, mesmo sendo o atual líder do grupo A.

Além do Paysandu, outros três clubes ainda não souberam o que é conquistar três pontos dentro de casa. O Papão jogou duas vezes nesta Série C,na Curuzu, perdeu para o Botafogo-PB por 2 a 0 e empatou sem gols contra o Volta Redonda-RJ. A pior campanha como mandante neste Brasileirão é do Mirassol-SP, do grupo B, que em duas partidas em casa, foi derrotado em todas. Os outros dois clubes que ainda não conquistaram triunfos em seus domínios são o Oeste-SP (grupo B) e o Santa Cruz-PE (grupo A), ambos são lanternas de suas chaves.

Dos 11 pontos conquistados pelo Papão, 10 foram adquiridos jogando fora de casa, todas elas com o Paysandu marcando dois gols. Confira os números e os adversários que o Bicolor arrancou pontos longe de Belém.

Empate

Tombense-MG 1 x 1 Paysandu

Vitórias

Jacuipense-BA 0 x 2 Paysandu

Floresta-CE 0 x 2 Paysandu

Santa Cruz-PE 0 x 2 Paysandu