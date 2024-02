Líder do Parazão em 2024, Paysandu tem início de temporada inferior a de 2023; entenda

O Paysandu tem apresentado excelentes números defensivos nos primeiros cinco jogos da temporada: apenas um gol sofrido. No entanto, o aproveitamento da equipe ainda é inferior ao de 2023, quando analisado os mesmos períodos do ano. Os números foram obtidos por meio de um levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Apesar da boa defesa, o clube de Hélio dos Anjos ainda tem uma produção ofensiva aquém da esperada. Em 2023, nos primeiros cinco jogos da temporada, o Paysandu havia sofrido dois gols - contra Itupiranga e Castanhal, ambos pelo Parazão. Apesar disso, o time, então dirigido por Márcio Fernandes, tinha desempenho ofensivo superior. No período analisado, o Papão marcou 11 gols, número 57% maior do que obtido neste ano.

Além disso, o Paysandu teve, em 2023, um aproveitamento de pontos melhor do que nesta temporada. Nos cinco jogos iniciais do ano passado, o Bicola havia vencido 100% das partidas, enquanto, no mesmo período de 2024, a equipe alviceleste acumula quatro vitórias e um empate.

Desempenho da artilharia

Neste ano, o Paysandu, além da liderança do Parazão, possui no elenco o artilheiro do torneio. Com cinco bolas na rede, Nicolas não só é o maior goleador do Estadual, como também é dono de 70% dos tentos do Papão no ano. Apesar dos bons números, o Bicola teve no início de 2023 um atacante mais goleador.

Vestindo a camisa 9, o atacante Mário Sérgio marcou seis gols nos primeiros cinco jogos da temporada passada. Na ocasião, ele foi responsável por 54% dos gols do Papão naquele período.

Final feliz?

Apesar do desempenho positivo do Paysandu nos primeiros jogos da temporada passada, a equipe não teve um final feliz no Campeonato Paraense. Em 2023, a equipe bicolor foi eliminada na semifinal para o Águia de Marabá, nos pênaltis, em jogo disputado no Mangueirão.

Mesmo assim, o final da temporada bicolor foi de sucesso para os bicolores. Após oscilações no início do Campeonato Brasileiro, a equipe alviceleste teve uma arrancada de desempenho nos últimos meses de 2023 e garantiu o acesso à Série B do Brasileirão.