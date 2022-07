Lateral-direito ex-Paysandu acerta contrato com time da Bulgária

O lateral-direito Matheus Silva, cria da base da Desportiva Paraense e com passagem pelo Paysandu, assinou nesta sexta-feira contrato com o Loko Plovdiv, da Bulgária. O atleta, que já atua no futebol europeu há três temporadas, deve se apresentar nos próximos dias para realizar a pré-temporada.

Desde 2019, o jogador tem atuado pelo futebol português. A primeira equipe de Matheus em solo lusitano foi o Farense, onde fez 19 partidas e marcou três gols. Em seguida, o jogador se transferiu para o Moreirense, por onde disputou 25 jogos, mas não balançou as redes.

Natural de Marituba, Matheus Silva foi contratado pelo Paysandu em 2018 como uma aposta. No Campeonato Brasileiro da Série B, o atleta fez 23 jogos pelo Bicola, sendo 16 como titular. A equipe terminou a competição rebaixada para a Série C, mas ainda assim teve o desejo de continuar contando com o lateral.

No início do ano seguinte, o Bahia fez um acordo com o Papão e levou o jogador para Salvador. No entanto, Matheus foi pouco aproveitado e participou de apenas cinco partidas pela equipe profissional do Tricolor.