Lateral-direito Edilson negocia renovação de contrato com o Paysandu, afirma vice-presidente

O Paysandu está negociando a renovação de contrato com o lateral-direito Edilson, que foi titular da equipe bicolor durante a Série C de 2023. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (16) pelo vice-presidente alviceleste, Roger Aguilera.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Em contato por mensagem, o dirigente foi direto. Questionado sobre a manutenção de Edilson no elenco, ele respondeu: "estamos negociando".

VEJA MAIS

Caso o contrato de Edilson seja renovado por um ano, o lateral-direito participará do calendário cheio de jogos que o Paysandu terá na próxima temporada. Em 2024, o Papão disputa o Campeonato Paraense, a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão.

Edilson foi o lateral-direito titular do Paysandu em quase toda a campanha bicolor na Série C do Brasileirão, que culminou no acesso à Segunda Divisão no final da temporada. Com a camisa alviceleste, o jogador atuou em 32 partidas e marcou apenas um gol, diante do Botafogo-PB, pela quarta rodada do quadrangular de acesso.

Com 28 anos, Edilson é carioca e já rodou por várias equipes da Série B do Brasileirão. Antes de assinar com o Paysandu, o jogador defendeu o Brusque-SC por três temporadas. Antes disso, o atleta passou por Ponte Preta-SP, Camboriú-SC, Audax-SP, Tigres do Brasil-RJ e Palmas-TO.

De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, o Paysandu está apalavrado com sete jogadores para a próxima temporada, Dos atletas acertados, apenas dois assinaram contrato com o Papão. Os outros cinco estão compromissados com o clube alviceleste, mas defendem equipes que estão disputando a Série B neste ano. Além disso, entre 13 e 15 atletas do elenco de 2023 devem ser reaproveitados para 2024.