Ex-jogadores de Remo e Paysandu fecham contrato com o Serra Branca, da Paraíba

O Serra Branca, time que disputa a primeira divisão do Campeonato Paraibano, tem anunciado vários reforços para a competição estadual da próxima temporada, a única do calendário do clube. Entre eles, dois nomes bem conhecidos do torcedor paraense, que defenderam os dois maiores clubes do estado em 2022. Marcelo Toscano e Anderson Paraíba agora defendem o Carcará.

Toscano, de 38 anos, foi vice-artilheiro da Série D deste ano. Já em 2022, fez 31 jogos pelo bicolor paraense, marcando apenas dois gols. O jogador foi o primeiro reforço anunciado. O jogador foi revelado no Santos, mas ganhou projeção durante a passagem pelo América-MG, na Série B de 2015. Ao longo da carreira acumulou passagens por Figueirense, Paraná, Vila Nova, Cuiabá, Mirassol e Paysandu, além do futebol suíço, português, japonês e coreano.

SAIBA MAIS



Já Anderson Paraíba, o segundo reforço anunciado, foi atleta azulino na mesma temporada, quando ambos disputavam a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador teve uma passagem mais curta, com apenas oito partidas, já na reta final da Série C, quando o time era comandado por Gerson Gusmão. Ambos vieram do Botafogo-PB e fracassaram na missão de levar o clube à Série B.

Anderson tem 32 anos, é natural de João Pessoa-PB e tem passagem por clubes como Sport- PE, Grêmio-RS, Campinense-PB, CSP-PB, Salgueiro-PE, ABC-RN, Novo Hamburgo-RS, Boa Esporte-MG, Kalloni-Grécia, Passo Fundo-RS, Operário-PR, São Luiz-RS, Concórdia, Retrô-PE, Manaus e Botafogo-PB.