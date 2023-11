Em crise na série B, Sampaio Corrêa anuncia dispensa de lateral-direito ex-Paysandu

Diante da crise que vem colocando em risco a permanência na Série B, o Sampaio Corrêa vem promovendo alguns desligamentos no elenco e, nesta terça-feira (14), anunciou a saída do lateral-direito Samuel Santos. O jogador havia sido contratado logo após a saída do Paysandu, ocorrida antes do início da Série C. Samuel chegou a ser titular na última rodada da Série B, contra o Ituano.

Samuel foi contratado pela Bolívia em julho deste ano, como um dos reforços para a sequência da disputa da Série B. A ida do jogador ao clube se deu graças a um pedido do técnico Márcio Fernandes. Ambos, no início da temporada, estiveram no Paysandu, mas devido o baixo desempenho dos resultados, Fernandes foi desligado do Papão, e logo em seguida Samuel seguiu o mesmo caminho.

SAIBA MAIS



Apesar das oportunidades, o jogador não conseguiu se destacar em campo, e após a saída do treinador, acabou tomando o mesmo rumo, após 12 jogos disputados, seis deles como titular. No Paysandu, Samuel também disputou 12 jogos, divididos em Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil.