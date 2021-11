José Aldo avalia descanso e comenta sobre renovação de contrato com o Paysandu

Corpo descansado e ânimo refeito. É assim que o meia José Aldo, do Paysandu, avalia o estado da equipe após uma semana de folga dos treinamentos. No final das atividades, na tarde desta quarta-feira (17), o jogador concedeu entrevista coletiva e destacou a importância da pausa vivida pelo elenco bicolor.

"Apesar das saídas que tivemos, voltar a treinar depois de um vitória sempre é bom para melhorar o clube. Não tem coisa melhor no futebol. Vamos usar esse período de agora para treinar e fortalecer nosso entrosamento. O objetivo é chegar bem preparado para o jogo das semifinais", avaliou José Aldo.

Apesar de voltar ao treinamento, o contrato do meia com o Papão está perto do fim. Em dezembro, José Aldo deverá decidir se permanece em Belém ou se deve seguir outro desafio apesar disso. Mesmo com o prazo para a definição próximo de expirar, o atleta faz mistério sobre onde vai jogar na próxima temporada.

"Ainda não defini nada. Eu tenho contrato aqui com o clube até o restante do ano e é nisso que eu vou focar. Nas férias eu vou pensar com calma e me reunir com a minha família pra tomar a melhor decisão, seja pra eles, seja pra minha carreira".

O Paysandu é o único time paraense classificado para às semifinais da Copa Verde. No entanto, o adversário do Papão na próxima fase ainda não está definido. O Bicola aguarda o vencedor do confronto entre Remo e Manaus para saber quem deve enfrentar na competição regional.

Apesar da indefinição do adversário, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já anunciou quais serão as datas e horários dos duelos das semifinais. De acordo com a CBF, o primeiro jogo está marcado para o dia 1º de dezembro, uma quarta-feira, às 20h, no estádio da Curuzu. O segundo duelo será no dia 4 de dezembro, um sábado, às 16h, no estádio do Remo ou do Manaus.